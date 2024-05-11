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В Польше загорелся полигон с опасными отходами

11:23
  • суббота
  • 11 мая 2024

Жителям рекомендуют не выходить на улицу

Крупный пожар тушат на полигоне химических отходов в Польше. Возгорание произошло накануне вечером в Силезском воеводстве.

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Пламенем охвачена площадь в пять тысяч квадратных метров. В небо поднимается столб густого чёрного дыма. Он виден за 30 километров от места ЧП. Борьбу с огнём ведут десятки подразделений. Двое пожарных пострадали.

Уже известно, что на свалке, помимо мусора из пластика, в бочках хранились пять тысяч тонн токсичных отходов. Власти призывают жителей ближайшего города не выходить на улицу и не открывать окна, сообщает "ТВ Центр".

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