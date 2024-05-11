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Жители Подмосковья снова увидели северное сияние

11:02
  • суббота
  • 11 мая 2024

На Солнце произошла мощная вспышка

Мощнейшие вспышки на Солнце стали причиной сильной геомагнитной бури на Земле. По прогнозам, она может продлиться до 13 мая. Метеозависимым людям рекомендуется внимательно следить за своим здоровьем.

Северное сияние увидели жители средней полосы России
Небо над исландским вулканом украсило северное сияние

За трое суток Солнце выбросило четыре крупных облака плазмы - одни из самых больших за последние четверть века. Часть из них этой ночью ударила по магнитному полю Земли. Скорость солнечного ветра возросла в два раза - до 700 километров в секунду.

Аномалия вызвала обширную область полярного сияния. В нашей стране радугу пылающих красок в ночном небе можно было видеть от Сибири и Красноярского края до Крыма. Аврора отметилась также в Москве и Санкт-Петербурге.

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