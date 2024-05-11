Жители Подмосковья снова увидели северное сияние

На Солнце произошла мощная вспышка

Мощнейшие вспышки на Солнце стали причиной сильной геомагнитной бури на Земле. По прогнозам, она может продлиться до 13 мая. Метеозависимым людям рекомендуется внимательно следить за своим здоровьем.

За трое суток Солнце выбросило четыре крупных облака плазмы - одни из самых больших за последние четверть века. Часть из них этой ночью ударила по магнитному полю Земли. Скорость солнечного ветра возросла в два раза - до 700 километров в секунду.

Аномалия вызвала обширную область полярного сияния. В нашей стране радугу пылающих красок в ночном небе можно было видеть от Сибири и Красноярского края до Крыма. Аврора отметилась также в Москве и Санкт-Петербурге.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"