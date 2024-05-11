Армия России ведёт наступление по всей линии соприкосновения

Противник отступает

Российские войска развивают наступление по всей линии боевого соприкосновения, попытки радикалов вернуть утраченные рубежи отражают военнослужащие "Центральной" группировки. За сутки они отбили 11 контратак противника. Потери ВСУ только на этом участке фронта составили свыше четырёхсот боевиков.

В Харьковской области российская группировка уже сутки проводит массированные атаки. На штурм позиций ВСУ брошены авиация, артиллерия, танки и мотострелковые подразделения. Это ещё не масштабное наступление, но первая крупная разведка боем, каких прежде на этом участке не было.

Всего за один день российские штурмовые отряды полностью освободили или взяли под контроль, как минимум, шесть населённых пунктов. Общая протяжённость этого внезапного прорыва - свыше 15 километров по фронту.

В первые же часы, сложили оружие и сдались российским бойцам 42 военнослужащих ВСУ. Агентура в Харькове, Волчанске, Купянске сообщает: среди националистов царит паника. В тылу постоянно гремят мощные взрывы. Это идёт уничтожение мостов, баз, складов ГСМ и боеприпасов. А, на переднем крае наши артиллеристы точечно сносят один укрепрайон за другим.

У этой хорошо подготовленной операции сразу несколько задач - отбросить националистов от российских границ, отвлечь ВСУ от обороны Часового Яра в Донбассе. И конечно, создать мощный плацдарм для наступления на сам Харьков.

В ближайшее время серьёзные подвижки могут произойти и на Херсонском участке. Сегодня морские пехотинцы усиленно готовятся к форсированию Днепра. Одна из главных задач - завладеть островами и выставить наблюдательные посты. А в случае, если ВСУ попытаются выбросить десант или контратаковать - плотным встречным огнём потопить их катера.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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