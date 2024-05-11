ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Армия России ведёт наступление по всей линии соприкосновения

12:18
  • суббота
  • 11 мая 2024

Противник отступает

Российские войска развивают наступление по всей линии боевого соприкосновения, попытки радикалов вернуть утраченные рубежи отражают военнослужащие "Центральной" группировки. За сутки они отбили 11 контратак противника. Потери ВСУ только на этом участке фронта составили свыше четырёхсот боевиков.
Стало известно о продвижении российских войск в Харьковской области

В Харьковской области российская группировка уже сутки проводит массированные атаки. На штурм позиций ВСУ брошены авиация, артиллерия, танки и мотострелковые подразделения. Это ещё не масштабное наступление, но первая крупная разведка боем, каких прежде на этом участке не было.

Всего за один день российские штурмовые отряды полностью освободили или взяли под контроль, как минимум, шесть населённых пунктов. Общая протяжённость этого внезапного прорыва - свыше 15 километров по фронту.

В первые же часы, сложили оружие и сдались российским бойцам 42 военнослужащих ВСУ. Агентура в Харькове, Волчанске, Купянске сообщает: среди националистов царит паника. В тылу постоянно гремят мощные взрывы. Это идёт уничтожение мостов, баз, складов ГСМ и боеприпасов. А, на переднем крае наши артиллеристы точечно сносят один укрепрайон за другим.

У этой хорошо подготовленной операции сразу несколько задач - отбросить националистов от российских границ, отвлечь ВСУ от обороны Часового Яра в Донбассе. И конечно, создать мощный плацдарм для наступления на сам Харьков.

В ближайшее время серьёзные подвижки могут произойти и на Херсонском участке. Сегодня морские пехотинцы усиленно готовятся к форсированию Днепра. Одна из главных задач - завладеть островами и выставить наблюдательные посты. А в случае, если ВСУ попытаются выбросить десант или контратаковать - плотным встречным огнём потопить их катера.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Работа артиллерии на Запорожском направлении в зоне СВО
Работа артиллерии на Запорожском направлении в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.