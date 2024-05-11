Путин: Россия вернёт мир в Донбасс

Исполнилось 10 лет со дня образования ДНР и ЛНР

Сегодня исполняется десять с момента образования Донецкой и Луганской Народных Республик. 11 мая 2014 года состоялся референдум, на котором жители сделали исторический выбор.

Владимир Путин поздравил с важной датой. Президент пообещал, что Россия вернёт мир в Донбасс.

Глава государства особо отметил волю Донбасса быть с Россией и подчеркнул, что за его независимость и безопасность мужественно сражаются участники специальной военной операции.

Президент также напомнил, что в республиках реализуют программы, направленные на укрепление экономики и социальной сферы, повышения качества жизни людей, сообщает "ТВ Центр".

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