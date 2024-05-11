Франция передала Украине ракеты SCALP с истёкшим сроком годности

В Париже решили сэкономить

США в очередной раз одобрили Украине пакет военной помощи, теперь в 400 миллионов долларов. В Пентагоне сообщили, что в него войдёт вооружение с американских складов.

Это боеприпасы для систем "Пэтриот", зенитные ракеты "Стингер", переносные противотанковые комплексы "Джэвелин", БМП "Брэдли". Распоряжение подписал президент Джо Байден.

Владимир Зеленский ещё до принятия решения американским лидером поспешил заявить, что при помощи этого западного оружия Украина остановит наступление России, сообщает "ТВ Центр".

Однако, европейские партнёры не торопятся помогать. Киев получил от Парижа партию дальнобойных крылатых ракет "Скальп", которые подлежали утилизации. Таким образом Париж сохранил собственный стратегический арсенал и не сильно потратился - боеприпасы обошлись в четверть от стоимости новых.

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