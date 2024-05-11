Собянин рассказал о масштабном строительстве в Южном Бутове

В районе появятся новые рабочие места

В Москве в районе Южное Бутово построят ещё один современный городской квартал. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Работы запланированы на площади более 25 гектаров, расположенной возле Остафьевского шоссе. Там возведут жилые дома, социальные и общественно-деловые объекты, в том числе медицинский центр, школу, детский сад, спортивный комплекс.

В районе создадут более 900 новых рабочих мест, построят удобные дороги и благоустроят территорию, сообщает "ТВ Центр".

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