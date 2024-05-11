ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о масштабном строительстве в Южном Бутове

13:32
  • суббота
  • 11 мая 2024

В районе появятся новые рабочие места

В Москве в районе Южное Бутово построят ещё один современный городской квартал. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Работы запланированы на площади более 25 гектаров, расположенной возле Остафьевского шоссе. Там возведут жилые дома, социальные и общественно-деловые объекты, в том числе медицинский центр, школу, детский сад, спортивный комплекс.

В районе создадут более 900 новых рабочих мест, построят удобные дороги и благоустроят территорию, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство
Строительство
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.