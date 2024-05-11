Прохожих, спасших людей из утонувшего автобуса, представят к госнаградам

10 мая пассажирский автобус упал с моста в Петербурге

Троих уроженцев Дагестана, которые спасали пассажиров утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, представят к государственным наградам. По последним данным, жертвами ДТП стали семь человек. Глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела.

Авария произошла в самом центре Петербурга, на Поцелуевом мосту через Мойку. Водитель автобуса, выполняя поворот на мост, по каким-то причинам не справился с управлением. На кадрах с камеры наблюдения видно, что автобус совершает непонятные движения ещё на Большой Морской улице, затем делает резкий разворот вправо почти на 90 градусов - машину заносит и она вылетает в реку. Внутри 15 пассажиров, это обычный городской автобусный маршрут, номер 262.

Река Мойка в этом месте неглубокая, именно это для многих пассажиров оказалось спасением. У кого-то хватило сил выбить стекла и выбраться самостоятельно. Первыми на помощь тонущим людям бросились прохожие - Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов прыгнули прямо в ледяную воду. Сотрудники МЧС прибыли на место через семь минут. Людей начали реанимировать прямо на крыше автобуса.

Погибли семь человек. Пострадавшие сейчас находятся в разных городских больницах. Люди с ужасом вспоминают страшные моменты, которые пришлось пережить, когда автобус ушёл под воду.

"Так всё произошло, что даже не успел набрать воздуха в рот, не сообразил, что так резко пойдёт вода. А потом по поручням стал двигаться вперёд, потерял ориентацию. Всё как в темноте происходило, потом резкий свет и меня вытаскивают", - рассказал Александр Тверитнев.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлёкшим по неосторожности смерть более двух лиц. Расследование на контроль взяла городская прокуратура.

"Прокуратура даст оценку исполнения законодательства о безопасности движения и иного федерального законодательства. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбуждённого по данному факту следственными органами", - сообщил зампрокурора Петербурга Пётр Забурко.

44-летний водитель автобуса при ДТП не пострадал, он задержан полицией и даёт показания. Автобус принадлежит частной компании.

"7 мая автобус прошёл плановый технический осмотр, замечаний по техническому состоянию не было выявлено, автобус допущен до работы на линии. Сегодня водитель перед выходом на линию прошёл медицинский осмотр, нарушений по состоянию здоровья выявлено не было, был допущен к управлению транспортным средством на линии", - сообщил замгендиректора по перевозкам компании "Такси" Роман Юренев.

Следственный комитет проверит деятельность перевозчика. Известно, что компанию - владельца автобуса за последние два года 23 раза привлекали к административной ответственности, сумма штрафов составила более трёх с половиной миллионов рублей.

Анна Морозова, «ТВ Центр»

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