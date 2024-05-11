ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичи воспользовались сервисами портала mos.ru 4 миллиарда раз

16:04
  • суббота
  • 11 мая 2024

Горожанам доступны более 420 услуг

Москвичи воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru четыре миллиарда раз. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр назвал самые популярные сервисы. Это - электронный дневник школьника, электронная медицинская карта, передача показаний счëтчиков воды и тепла, запись к врачу.

Москвичам доступны более 420 услуг и сервисов. А в 2011 году их было всего 11. Сегодня 100% массовых социально значимых сервисов полностью переведены в электронный вид.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сайт mos.ru
Сайт mos.ru
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.