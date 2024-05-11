Москвичи воспользовались сервисами портала mos.ru 4 миллиарда раз

Горожанам доступны более 420 услуг

Москвичи воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru четыре миллиарда раз. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр назвал самые популярные сервисы. Это - электронный дневник школьника, электронная медицинская карта, передача показаний счëтчиков воды и тепла, запись к врачу.

Москвичам доступны более 420 услуг и сервисов. А в 2011 году их было всего 11. Сегодня 100% массовых социально значимых сервисов полностью переведены в электронный вид.

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