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Расширены права Палестины в ООН

12:55
  • суббота
  • 11 мая 2024

Россия добивается принятия автономии в полноправные члены ООН

Генеральная ассамблея ООН расширила права Палестины во всемирной организации. Это произошло вопреки демаршу израильского постпреда, который на трибуне устроил настоящее представление, и угрозам Вашингтона прекратить финансирование ООН. Теперь Москва намерена добиваться принятия автономии в полноправные члены ООН.
Небензя: Израиль заинтересован в военном решении палестинского вопроса

143 голоса "за" и всего 9 "против" при 25-ти воздержавшихся. Рекордное количество стран поддержали наделение Палестины расширенными правами в ООН. Со следующей сессии она сможет вносить предложения и поправки, участвовать во всех конференциях и совещаниях. Но по-прежнему лишена права голоса. Из-за позиции только одного государства.

"18 апреля весь мир стал свидетелем ещё одного, пятого вето США, которые заблокировали палестинскую заявку на членство в ООН. Нынешний виток насилия в зоне палестино-израильского конфликта показывает, к каким трагическим последствиям приводят попытки монополизировать посреднические функции и стремление одной страны изображать из себя мирового полицейского", - отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат в очередной раз напоминает: Палестина должна была стать членом ООН ещё в 1948 году одновременно с созданием государства Израиль. Но если твой союзник США, затягивать вопрос можно вечно – именно до сих пор так считали в Тель-Авиве. О том, что лучшая защита для Израиля – нападение, вновь напомнил постпред еврейского государства. Гилад Эрдан открыто обвинил весь мир в фашизме и показал креативный перформанс.

"Вы открыли ООН для нацистов сегодняшнего дня, для тех, кто осуществляет геноцид. Мне хотелось бы, чтобы весь мир запомнил эту минуту. Я покажу вам зеркало, чтобы вы в него посмотрели. Вот оно... А вот, что вы делаете с уставом ООН своим голосованием – вы рвёте его на куски. Позор вам", - эмоционально выступил израильский дипломат.

Впрочем, о том, что за семь месяцев от ударов ЦАХАЛ погибли 35 тысяч палестинцев, и половина из женщины и дети, и не похоже ли это на геноцид, израильский постпред умолчал. Сегодня город Рафах снова под массированными обстрелами. Из-за нехватки топлива в течение суток может закрыться очередная больница в центре анклава.

А во французском МИДе сообщили: на всей территории сектора Газа не осталось безопасных мест для мирных жителей. На фоне массовых протестов по всему миру и в самих Штатах Вашингтон, казалось бы, начинает менять политику. Сначала приостановил поставку Израилю авиабомб. А теперь администрация США опубликовала доклад для Конгресса с признанием: из американского оружия действительно убивают мирное население.

Впрочем, по данным NBC, на самом деле ничего не изменилось. Призывая на словах затормозить операцию в Рафахе и грозя приостановкой поставок, США по-прежнему вооружают Израиль. Многие политологи уверены: миролюбивая риторика – лишь политический трюк и предвыборный манёвр президента Байдена. А постпред США при ООН заявил: Вашингтон вновь заблокирует заявку Палестины на членство, если такая поступит в Совбез.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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