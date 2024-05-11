Путин обсудил работу промышленности с Мантуровым и Чемезовым

Президент встретился с ними в Кремле

Владимир Путин встретился в Кремле с и.о. вице-премьера - главы Минпромторга Денисом Мантуровым и главой Ростеха Сергеем Чемезовым, сообщает ТАСС.

Президент предложил собеседникам обсудить работу в оборонной и гражданской промышленности. Он напомнил, что Мантуров в качестве вице-премьера занимался оборонной и гражданской промышленностью.

Президент указал, что текущие вопросы должны решаться без сбоев и до формирования состава правительства.

"Знаю, что многое сделано, налажено, все функционирует, но есть и вопросы, которые требуют особого внимания", - добавил Путин.

10 мая Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина на посту главы правительства. До этого кандидатуру Мишустина подавляющим большинством голосов утвердила Госдума. На следующей неделе на Охотном Ряду будут обсуждать кандидатуры вице-премьеров и министров.

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