Армия России ведёт наступление по всей линии соприкосновения

Подразделения группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Накануне стало известно, что подразделения "Западной" группировки войск освободили Котляровку и Кисловку также в Харьковской области. В свою очередь, российские военкоры 10 мая сообщили, что наша армия существенно продвигается в Харьковской области, освобождая новые территории. Наступление идёт также и на других направлениях.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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