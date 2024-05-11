ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве создадут единую систему продажи билетов на водный транспорт

19:14
  • суббота
  • 11 мая 2024

Москвичам станет удобнее

На речных причалах, набережных и в парках скоро появятся пункты продажи билетов на водный транспорт единого образца. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра.

Новые точки продаж должны заменить многочисленные киоски судовладельцев. Дизайн будет выполнен в едином стиле с причалами городского речного транспорта. Для удобства пассажиров рядом будут установлены мультимедийные экраны с полезной информацией.

Оплатить проезд на речном транспорте можно будет банковскими картами, наличными или картами "Тройка". Их можно будет пополнять прямо в новых пунктах продаж.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Речной транспорт
Речной транспорт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.