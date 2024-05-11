В Москве создадут единую систему продажи билетов на водный транспорт

Москвичам станет удобнее

На речных причалах, набережных и в парках скоро появятся пункты продажи билетов на водный транспорт единого образца. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра.

Новые точки продаж должны заменить многочисленные киоски судовладельцев. Дизайн будет выполнен в едином стиле с причалами городского речного транспорта. Для удобства пассажиров рядом будут установлены мультимедийные экраны с полезной информацией.

Оплатить проезд на речном транспорте можно будет банковскими картами, наличными или картами "Тройка". Их можно будет пополнять прямо в новых пунктах продаж.

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