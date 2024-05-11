У Михаила Мишустина будет 10 заместителей

Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Указ президента опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, у председателя кабмина будет десять заместителей, в том числе один первый вице-премьер, вице-премьер – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьер - руководитель аппарата правительства. Также известно, что в новом правительстве сохранится 21 министерство.

10 мая Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина на посту главы правительства. До этого кандидатуру Мишустина подавляющим большинством голосов утвердила Госдума. На следующей неделе на Охотном Ряду будут обсуждать кандидатуры вице-премьеров и министров.

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