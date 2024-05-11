Собянин рассказал о строительстве уникального объекта в Южном Медведкове

Он станет центром притяжения района

В Южном Медведкове уже в этом году сдадут в эксплуатацию уникальный объект, в котором разместятся культурные и спортивные пространства. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Внутри культурно-досугового центра "Полярный" будут репетиционный, камерный, зрительный залы, а также площадки для танцев и спорта. Жители района смогут посетить студии фото- и звукозаписи, зону настольных игр, центр технического развития, заняться прикладным творчеством.

Мэр пообещал, что город будет и дальше расширять сеть культурно-досуговых центров и школ искусств.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"