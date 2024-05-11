На Земле усиливается магнитная буря

Могут наблюдаться перебои со связью

На Солнце сегодня зарегистрирована новая вспышка высочайшего класса Х. Это уже вторая вспышка такой мощности за последние сутки, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Вспышка сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи.

Учёные зафиксировали за две недели 12-ть вспышек высочайшего класса X. Они сопровождались выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв рассказал в интервью РИА Новости, что сегодня на Земле усилилась магнитная буря. В связи с этим полярные сияния смогут увидеть жители не только Центральной России, но и южных регионов страны. Учёный отметил, что таких мощных выбросов солнечного вещества не было с 2005 года.

Магнитные бури, связанные со вспышками на Солнце, могут вызывать перебои со связью и энергоснабжением, помехи в работе навигационных систем, сбои в работе точных электронных приборов, ухудшение здоровья у метеозависимых людей.

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