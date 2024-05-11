Мишустин внёс на рассмотрение в Думу новый состав кабмина

Большинство министров сохранят свои посты

Премьер-министр Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.

На пост первого вице-премьера рекомендован Денис Мантуров. Главой Минпромторга может стать Антон Алиханов, возглавляющий Калининградскую область. На посту вице-премьера Викторию Абрамченко сменит Дмитрий Патрушев. Другие заместители председателя правительства, предложенные главой кабинета: Виталий Савельев, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин. На должность министра энергетики выдвинут губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, на пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта, министром спорт может стать нынешний губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут. С большой долей вероятности сохранят свои посты: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).

Сегодня Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Согласно документу, у председателя кабмина будет десять заместителей. В новом правительстве сохранится 21 министерство.

10 мая Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина на посту главы правительства. До этого кандидатуру Мишустина подавляющим большинством голосов утвердила Госдума. На следующей неделе на Охотном Ряду будут обсуждать кандидатуры вице-премьеров и министров, предложенных Михаилом Мишустиным.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"