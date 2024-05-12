ВСУ потеряли за сутки до полутора тысяч боевиков

Российские войска улучшили положение сразу на нескольких направлениях

Российские войска в зоне СВО улучшили положение сразу на нескольких направлениях. За сутки ВСУ потеряли до полутора тысяч боевиков. Ликвидировано большое количество вражеской техники, в том числе три немецких танка "Леопард" и французская самоходка "Цезарь".

Артиллеристы уничтожили обнаруженные разведкой позиции украинских боевиков и сорвали переброску подкрепления ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе. РСЗО "Град" точно накрыли заданные цели. Сейчас машины работают в кочующем режиме и могут нанести удар по противнику в самых неожиданных для него местах.

Реактивная артиллерия помогает штурмовикам группировки "Север" практически круглосуточно. Несколько расчетов "Градов" награждены медалями "За отвагу".

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