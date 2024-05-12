Представлены новые герои СВО

Гвардии рядовой Тимур Жамбалов обнаружил украинских диверсантов, которые готовили засаду на пути движения нашей колонны

В российском Минобороны рассказали о новых подвигах бойцов в зоне проведения специальной военной операции.

Гвардии рядовой Тимур Жамбалов обнаружил украинских диверсантов, которые готовили засаду на пути движения нашей колонны. Оценив обстановку, он прицельным выстрелом из гранатомета уничтожил вражеский пикап, а затем ликвидировал пять боевиков, не допустив потерь с российской стороны. ---

Гвардии сержант Денис Гаврилов со своим штурмовым взводом выявил замаскированную позицию, с которой расчет зенитной установки ВСУ вел огонь по нашим наступающим подразделениям. После скоротечного боя средство ПВО противника было уничтожено. И наша авиция смогла поддержать с воздуха мотострелков.

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