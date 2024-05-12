ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Армия Израиля продолжает обстрелы Рафаха

10:15
  • воскресенье
  • 12 мая 2024

Пока операция носит ограниченный характер

Столкновениями с полицией завершились массовые протесты в Тель-Авиве. Несколько тысяч человек вышли на улицы с требованием немедленного заключения сделки с ХАМАС о прекращении огня в обмен на освобождение заложников.

После митинга у комплекса минобороны участники шествия попытались перекрыть движение по главной магистрали города. Для разгона толпы стражи порядка применили водомёты. Три человека задержаны.

Тем временем Армия Израиля продолжает обстрелы Рафаха. Пока операция носит ограниченный характер и проводится вне густонаселенных районов. А на Западном берегу реки Иордан ЦАХАЛ штурмует лагерь беженцев в городе Наблус.

Впервые за месяц обстрелу со стороны сектора Газа подвергся израильский город Ашкелон - пострадали три человека. Сирены воздушной тревоги звучали сегодня и в других населенных пунктах на севере еврейского государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сектор Газа
Сектор Газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.