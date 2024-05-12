Пока операция носит ограниченный характер

Столкновениями с полицией завершились массовые протесты в Тель-Авиве. Несколько тысяч человек вышли на улицы с требованием немедленного заключения сделки с ХАМАС о прекращении огня в обмен на освобождение заложников.

После митинга у комплекса минобороны участники шествия попытались перекрыть движение по главной магистрали города. Для разгона толпы стражи порядка применили водомёты. Три человека задержаны.

Тем временем Армия Израиля продолжает обстрелы Рафаха. Пока операция носит ограниченный характер и проводится вне густонаселенных районов. А на Западном берегу реки Иордан ЦАХАЛ штурмует лагерь беженцев в городе Наблус.

Впервые за месяц обстрелу со стороны сектора Газа подвергся израильский город Ашкелон - пострадали три человека. Сирены воздушной тревоги звучали сегодня и в других населенных пунктах на севере еврейского государства.

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