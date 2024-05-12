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Число жертв наводнений в Афганистане возросло до 311

10:57
  • воскресенье
  • 12 мая 2024

Проливные дожди обрушились на провинцию Баглан

До 311 возросло число жертв разрушительных наводнений в Афганистане. Об этом сообщают во Всемирной продовольственной программе ООН.

Проливные дожди обрушились на провинцию Баглан. За короткое время под водой оказались огромные территории. Разрушены более 2 тысяч домов. Одна деревня уничтожена полностью.

Затоплены сельскохозяйственные угодья и местный аэропорт. Погибли тысячи голов домашнего скота. Для эвакуации населения в труднодоступные районы направлены вертолёты.

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