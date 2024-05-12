Полярное сияние озарило небо в странах северного полушария

Фотографии и видеокадры редчайшего природного явления заполонили интернет

Завораживающие виды ночного неба наблюдали этой ночью в странах северного полушария. Разноцветные всполохи непривычно яркого полярного сияния можно было видеть на всей территории России, а также в Европе, Канаде и США. Причем даже в южных штатах - Луизиане, Алабаме и Миссисипи.

Фотографии и видеокадры редчайшего природного явления заполонили интернет. Его причиной стали аномально мощные вспышки на Солнце.

Крупные облака плазмы атаковали магнитное поле Земли. Это вызвало геомагнитную бурю - одну из сильнейших за последнюю четверть века.

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