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Полярное сияние озарило небо в странах северного полушария

10:34
  • воскресенье
  • 12 мая 2024

Фотографии и видеокадры редчайшего природного явления заполонили интернет

Завораживающие виды ночного неба наблюдали этой ночью в странах северного полушария. Разноцветные всполохи непривычно яркого полярного сияния можно было видеть на всей территории России, а также в Европе, Канаде и США. Причем даже в южных штатах - Луизиане, Алабаме и Миссисипи.

Фотографии и видеокадры редчайшего природного явления заполонили интернет. Его причиной стали аномально мощные вспышки на Солнце.

Крупные облака плазмы атаковали магнитное поле Земли. Это вызвало геомагнитную бурю - одну из сильнейших за последнюю четверть века.

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Полярное сияние
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