Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Интерес к профессии растет

Мэр Москвы Сергей Собянин в посте в Telegram поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником.

"В операционной и приемном отделении, в стационарах и поликлиниках - в любой медицинской организации не обойтись без ваших знаний и навыков, тепла и доброты. Зачастую именно компетентность и забота медсестер и медбратьев играют ключевую роль в успешном лечении. Ваша поддержка имеет огромное значение для человека в стрессовой ситуации, а чуткость и внимание помогают пациентам быстрее выздороветь", - отметил глава города.

Как добавил мэр, интерес к профессии растет.

"В этом году обучение по специальности "Сестринское дело" в столичных колледжах завершат почти две тысячи студентов", - указал грандоначальник.

По словам Собянина, в медицинских организациях столицы сегодня работает около 50 тысяч медсестер и медбратьев.

"Спасибо за профессионализм, самоотдачу и трудолюбие. Счастья, удачи и всего самого лучшего вам и вашим близким!", - написал мэр Москвы.

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