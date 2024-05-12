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ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

11:26
  • воскресенье
  • 12 мая 2024

Без электричества остались пять населенных пунктов

Утром в воскресенье украинские националисты вновь атаковали Белгородскую область.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, Шебекино и еще четыре населенных пункта остались без электричества.

Варварские атаки по приграничному региону киевские террористы наносили и накануне. В результате массированного обстрела один человек погиб, еще 17, в том числе ребенок, ранены и находятся в больницах. Двое пострадавших - в тяжелом состоянии.

Повреждены более 300 квартир в 85 домах, здания детской больницы и школы.

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