Затея оказалась провальной

В прицелах минометов, гаубиц, реактивных установок - позиции ВСУ под Липцами и Волчанском. Эти два небольших города - основные направления ударов российской группировки в Харьковской области.

В перелеске горит техника ВСУ. И один за другим взлетают на воздух замаскированные блиндажи и огневые точки. Ситуация на "северном" фронте меняется буквально на глазах. Если накануне под контролем наших передовых отрядов было пять населенных пунктов, то сегодня уже больше 10. И наступление не прекращается. Многие позиции ВСУ разведка обнаружила заранее. Провести перегруппировку боевики просто не успели.

В эффективности работы группировки "Север" уже не сомневается и националисты. Более 50 человек за сутки добровольно прекратили сопротивление. По сути, российские подразделения уже стоят на пороге Волчанска. А в самом городе - брошенные полицейские машины, бронетехника и толпы мародеров.

Пытаясь отвлечь российские войска от Харьковщины, националисты предприняли крупную вылазку в Донбассе. В контратаку были отправлены бронетехника и до сотни боевиков. Затея оказалась провальной. Танки и БМП российские военные уничтожили еще на марше. Разобраться с пехотой, которая осталась без прикрытия, труда не составило. В итоге ликвидированы три "Леопарда", два американских броневика М-113 и более 40 радикалов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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