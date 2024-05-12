В секторе Газа погибли уже больше 35 тысяч человек

Нетаньху заявляет: даже если партнеры против, Израиль будет действовать в анклаве по своему усмотрению

Они снова собирают вещи и отправляются в путь. Кому повезло больше - на автомобилях. Остальные - на повозках или пешком. Рафах для миллиона жителей Газы стал убежищем, когда израильская армия сравнивала их родные города с землёй. Теперь и это больше не безопасное место. Некоторые переселенцы оказались в ловушке.

КПП "Рафах" на границе с Египтом закрыт пятый день. Еще один - Керем Шалом на границе в Израилем - уже неделю. А значит, в город невозможно завести еду и лекарства.

Ночью в результате ударов по разным районам Газы погибли около 40 человек. Били и по Рафаху. В субботу ЦАХАЛ призвала палестинцев эвакуироваться в гуманитарную зону в Аль Маваси. А значит, развернутая наземная операция вот-вот начнется. Там уже видели израильские танки. Они окружили восточную часть города. Вновь разворачиваются военные действия и в Джабалии, где якобы активизировался ХАМАС.

"Наши операции против ХАМАС в Рафахе остаются ограниченными по масштабам и направлены на тактические достижения, мы избегаем густонаселенных районов. В Рафахе мы ликвидировали десятки террористов, обнаружили подземные туннели и огромное количество оружия", - заявил Даниэль Хагари, официальный представитель израильских вооруженных сил.

Погибших в секторе Газа уже больше 35 тысяч человек. Остановить кровопролитие призвал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Прекратить эвакуацию жителей из Рафаха и обеспечить им безопасность, отказавшись от наземной операции, потребовал глава Евросовета Шарль Мишель. Известна и позиция Вашингтона: Рафах трогать нельзя. Но Нетаньху заявляет: даже если партнеры против, Израиль будет действовать в анклаве - по своему усмотрению.

"Мы знакомы с Байденом больше 40 лет. У нас бывали и разногласия. Нам приходится преодолевать некоторые из них сейчас. Но мы будем делать то, что должны делать, чтобы защитить нашу страну", - добавил израильский премьер.

Байден, впрочем, уверен - соглашение о прекращении огня можно достичь "хоть завтра". Всего-то нужно отпустить заложников. Американский президент объявил паузу в поставках оружия Израилю в связи с планирующейся операцией в Рафахе.

В США не закачиваются пропалестинские митинги. Во Флориде полиция распыляла слезоточивый газ, не щадили ни женщин, ни подростков. В Калифорнии выпускники колледжей протестовали прямо во время торжественной церемонии вручения дипломов. В Японии сотни людей требовали остановить бомбардировки анклава.

В Израиле этой ночью тоже было неспокойно. В Ашкелоне три человека пострадали в результате ракетного удара по жилому дому. А в Тель-Авиве прошли антиправительственные митинги. В ответ полицейские использовали водометы. Нескольких протестующих задержали. Требовали собравшиеся освободить заложников. Накануне стало известно, что один из них умер в секторе Газа после авианалёта израильских ВВС.

Представители радикальных исламских группировок в анклаве сообщили, что предотвратили уже не одну попытку самоубийства среди пленников.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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