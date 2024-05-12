Собянин: компетентность и забота медсестер и медбратьев играют ключевую роль в лечении

Интерес к этой трудной и важной профессии у молодежи по-прежнему большой

Работа, требующая предельной концентрации и точности: у процедурной медсестры Алины - самые крохотные пациенты, только появившиеся на свет. Одно дело - внутривенная инъекция взрослому человеку, и совсем другое - новорожденному. Сделать надо филигранно и безболезненно, а потом еще и успокоить взволнованного пациента.

Медсестрой Алина мечтала быть с детства, а во время учебы пришла в больницу имени Башляевой на день открытых дверей. И настолько понравилось, что согласилась на предложение прийти на практику, а потом и на работу.

Помогают здесь, впрочем, не только маленьким пациентам, но и их мамам. Медсестры постоянно учатся. Знают, что от их действий часто зависит жизнь.

"В выхаживании крох ведущая роль - у медицинской сестры. И вскармливание, и уход, и выполнение назначений", - объяснил Исмаил Османов, главный врач детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы.

Также на них - выполнение множества медицинских манипуляций. В том числе и в городских поликлиниках.

"Сейчас медсестра, медбрат - универсалы, то есть куда их ни поставь, на какое-то определенное место работы, они это знают, даже если поставить на забор крови. У нас все этими манипуляциями владеют", - отметила Людмила Быкова, старшая сестра терапевтического отделения поликлиники №22.

Она рассказывает - была акробаткой, пела в хоре, но в итоге выбрала медицину. Сейчас уже 32 года стажа. Интерес не пропадает, и современные технологии приходится осваивать постоянно. Работает в поликлинике, оборудованной по новому московскому стандарту.

"Обновляется медицинское оборудование, обновляются регламенты, подходы к оказанию медицинской помощи. И, естественно, медицинские сестры на этом оборудовании сегодня работают", - рассказал Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, главный врач поликлиники №220.

При этом каждая медсестра - еще и психолог.

"Я всегда мечтала быть только медсестрой, даже не доктором, мне казалось, что медсестра она больше с пациентом, она лечит пациента, она лечит пациента душу, и так пациент быстрее выздоравливает", - рассказала Елена Трофимова, медсестра функциональной диагностики поликлиники №220.

За душевность и профессионализм всех медсестер и медбратьев поблагодарил и мэр Москвы Сергей Собянин: "В операционной и приемном отделении, в стационарах и поликлиниках - в любой медицинской организации не обойтись без ваших знаний и навыков, тепла и доброты. Зачастую именно компетентность и забота медсестер и медбратьев играют ключевую роль в успешном лечении. Ваша поддержка имеет огромное значение для человека в стрессовой ситуации, а чуткость и внимание помогают пациентам быстрее выздороветь".

И главное, что интерес к этой трудной и важной профессии у молодежи по-прежнему большой.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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