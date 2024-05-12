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Храмовый комплекс в районе Нагатино-Садовники возводят по индивидуальному проекту

12:40
  • воскресенье
  • 12 мая 2024

Архитектура основана на традициях зодчества древней Псковско-Новгородской школы

В рамках столичной программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин провел выездное совещание на юге Москвы.

В районе Нагатино-Садовники он посетил церковь Преображения Господня. Ее достроили в прошлом году, а сейчас продолжают работы в приходском доме.

Храмовый комплекс возводят по индивидуальному проекту. Архитектура основана на традициях зодчества древней Псковско-Новгородской школы.

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