Храмовый комплекс в районе Нагатино-Садовники возводят по индивидуальному проекту

Архитектура основана на традициях зодчества древней Псковско-Новгородской школы
В рамках столичной программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин провел выездное совещание на юге Москвы.
В районе Нагатино-Садовники он посетил церковь Преображения Господня. Ее достроили в прошлом году, а сейчас продолжают работы в приходском доме.
Храмовый комплекс возводят по индивидуальному проекту. Архитектура основана на традициях зодчества древней Псковско-Новгородской школы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"