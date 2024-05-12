Пробег ретро-автомобилей в честь 79-й годовщины Победы прошел в Москве

В заезде отметились более 200 машин

В Москве прошел пробег ретро-автомобилей в честь 79-й годовщины Победы. В заезде отметились более 200 машин. Перед стартом был дан праздничный концерт.

От бывшей территории завода имени Лихачева колонна советских и зарубежных автомобилей, преодолев 40 километров, финишировала на Поклонной горе. С флагами и портретами ветеранов по улицам столицы проследовали "Москвичи", "Волги", "Запорожцы" прежних лет и даже знаменитая "полуторка".

"Многие из машин не имеют стоимости, так как они выпущены в единичных экземплярах и представляют собой культурную ценность, историческую", - отметил Игорь Лакшин, организатор мероприятия "Круг победы".

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