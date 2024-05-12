Гостям парка "Патриот" показали легендарный танк Т-34

Состоялся динамический показ возможностей отечественной бронетехники

Резкий старт и сразу маневр: 80-летний "ветеран", легендарный Т-34 еще в строю. Это только сейчас такая легкость многотонной машины кажется чем-то обыденным. А во времена Великой Отечественной войны "тридцать четверка" наводила ужас на врага своей неуловимостью и скорострельностью. Пока противник только разворачивал башню, наш танк успевал сменить позицию, прицелиться и нанести удар.

Облако дыма от Т-34 разрезает лязг гусениц еще одной советской военной легенды - самоходной установки СУ-76. Незаменимая помощница для советской пехоты во времена Второй мировой войный. На ней сопровождали штурмовиков, вывозили раненых, пробивались сквозь оборонительные и огневые заслоны фашистских отрядов Вермахта. И сегодня силами механиков и реставраторов парка "Патриот" она по-прежнему на ходу и с легкостью гарцует на полигоне.

На боевом ходу еще один "ветеран" - Т-62М. Первый советский танк с гладкоствольным орудием. По весу легче любого другого, но бронирован как тяжелый, что давало принципиальное преимущество на полях боевых сражений перед западными аналогами. Впрочем, о себе противнику он напоминает даже в наши дни.

Танк Т-62М был гордостью позднесоветского периода танкостроения. Но, как ни странно, он и по сей день не потерял актуальность и используется до сих пор. Например, в зоне проведения специальной военной операции.

В парке "Патриот" можно не только увидеть, как работает танк, но и прикоснуться к легенде. После показательных выступлений дети быстро облепили боевые машины, а взрослые засыпали водителей-механиков вопросами. Главные эмоции, конечно же, от выстрелов.

Танкисты долго рассказывают об уникальных способностях советской и российской военной техники. Самый распространённый вопрос - можно ли сравнивать с западными боевыми машинами? Механики шутят - тут сомнений быть не может. Наши самые лучшие. Особенно когда ими управляют настоящие герои, которые сейчас самоотверженно защищают нашу страну.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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