В Белгороде в результате обстрела обрушился подъезд жилого дома

СМИ сообщают о пяти погибших

Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место", - написал Гладков в Telegram.

СМИ со ссылкой на источники пишут о пяти погибших. Официальных данных пока нет.

Утром в воскресенье Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ Шебекино и еще четыре населенных пункта Белгородской области остались без электричества.

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