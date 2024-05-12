В Белгороде в результате обстрела обрушился подъезд жилого дома

СМИ сообщают о пяти погибших
Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место", - написал Гладков в Telegram.
СМИ со ссылкой на источники пишут о пяти погибших. Официальных данных пока нет.
Утром в воскресенье Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ Шебекино и еще четыре населенных пункта Белгородской области остались без электричества.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"