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СК расследует обстрел Белгорода со стороны ВСУ

12:19
  • воскресенье
  • 12 мая 2024

В результате попадания ракеты рухнул подъезд жилого дома

Следственный комитет расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ, сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело о теракте

Прежде губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о попадании ракеты в жилой дом, в результате чего рухнул весь подъезд. По предварительным данным, снаряд был выпущен из РСЗО "Ольха".

Telegram-каналы пишут, что погибли как минимум четыре человека, 21 человек пострадал. Официальных данных на этот счет нет. Также сообщается, что среди пострадавших - двое детей.

На месте ЧП работают экстренные службы. Спасатели достают людей из-под завалов.

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