СК расследует обстрел Белгорода со стороны ВСУ

В результате попадания ракеты рухнул подъезд жилого дома
Следственный комитет расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ, сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело о теракте
Прежде губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о попадании ракеты в жилой дом, в результате чего рухнул весь подъезд. По предварительным данным, снаряд был выпущен из РСЗО "Ольха".
Telegram-каналы пишут, что погибли как минимум четыре человека, 21 человек пострадал. Официальных данных на этот счет нет. Также сообщается, что среди пострадавших - двое детей.
На месте ЧП работают экстренные службы. Спасатели достают людей из-под завалов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"