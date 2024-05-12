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Подъезд жилого дома рухнул в Белгороде после обстрела ВСУ. Все подробности

17:12
  • воскресенье
  • 12 мая 2024

В списках Минздрава - не менее 17-ти пострадавших

Мощный взрыв в Белгороде на улице Щорса прогремел примерно в 11:40. Выпущенная националистами ракета (предположительно - из реактивной установки) попала в 10-этажный дом. Фрагменты разорвались около крыльца на уровне первого этажа. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые установлены на соседних зданиях. Детонация заряда была такой силы, что подъезд буквально вздрогнул. Панели не выдержали и посыпались. Рухнул весь 16-квартирный пролет.
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Спасатели, прибывшие на место, предположили, что разрушение может угрожать всему дому. Жильцов срочно эвакуировали. Одновременно идет разбор завалов. Из-под бетонных обломков сотрудники МЧС и добровольцы извлекли 12 человек, среди них - два ребенка. Их доставили в городские больницы

Данные о количестве жертв и пострадавших постоянно меняются. Экстренные службы и журналисты, работающие на месте теракта, сообщают, что погибла женщина. Раненых в общем списке Минздрава на этот час не менее 17. Среди них - один ребенок.

Выводы о последствиях можно будет делать только после окончания спасательной операции. Сейчас важно расчистить дороги и подъезды для реанимобилей.

Расследование преступления начал Следственный комитет России. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По данным Минобороны, в налете на Белгород, ВСУ применили как минимум три типа установок. Украинскую систему залпового огня "Ольха", чешский аналог "Вампир", а также выпустили шесть ракет "Точка-У". Осколки и фрагменты люди находят во дворах, в частном секторе.

"Теракт в Белгороде - еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима. Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры", - написала в Telegram представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом киевский режим пытается хоть как-то отыграться и отомстить ни в чем не повинным людям за собственные провалы на харьковском фронте. 

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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