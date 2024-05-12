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В Госдуме рассматривают кандидатуры на должности вице-премьеров и министров

14:49
  • воскресенье
  • 12 мая 2024

Каждый из претендентов на пост представляет программу основных направлений деятельности

В Госдуме проходят расширенные заседания профильных комитетов, которые рассматривают кандидатуры на должности вице-премьеров и министров в новый состав правительства.

Каждый из претендентов на пост представляет программу основных направлений деятельности. По итогам депутаты направят свои заключения на Совет Госдумы. А в ближайшие два дня кандидатуры рассмотрят на пленарных заседаниях.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин подчеркнул, что в условиях СВО, когда наша страна столкнулась с огромным количеством вызовов, особенно важно, что все вошедшие в состав правительства смогут начать работу сразу, не раскачиваясь. И отметил профессионализм предложенного кабмина. 

"Это не исключает обсуждения именно открытого, публичного. Ушли прошлые времена, когда неожиданно какие-то кандидатуры оказывались на таких должностях. Сейчас для того, чтобы быть внесенным на рассмотрение на должность, надо заработать багаж успехов, опыта, наработать компетенции. Ну и в итоге человека предлагают. В общем-то, мы все этого и хотели, потому что все-таки профессионализм должен стоять во главе всего", - добавил Володин.

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