Минобороны: Киевом совершена террористическая атака по жилым кварталам Белгорода

Возбуждено уголовное дело о теракте

Министерство обороны России сообщило, что в воскресенье около 11:40 по московскому времени киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам Белгорода.

Использовались ракетный комплекс "Точка-У", РСЗО "Ольха" и RM-70 "Вампир".

"В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", - указано в сообщении ведомства в телеграм.

Ране стало известно, что в Белгороде в результате попадания снаряда рухнул подъезд десятиэтажного дома. В СК сообщили, что есть погибшие и пострадавшие. Их точное число устанавливается. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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