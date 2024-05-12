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Группировка "Восток" ВС России заняла более выгодные рубежи

13:28
  • воскресенье
  • 12 мая 2024

Потери ВСУ за сутки на этом участке составили до 125 военных

В пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что за минувшие сутки в зоне СВО группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи, а потери ВСУ составили до 125 военных.

Также сообщается, что из-за действий группировки "Север" ВСУ потеряли до 100 военных, два танка, бронемашину "Козак", четыре орудия артиллерия и две РСЗО Vampire.

Кроме того, уточняется, что группировка "Запад" отразила четыре контратаки боевиков, ВСУ потеряли до 190 военных. Группировка "Центр" поразила два танка, БМП Bradley.

Российские системы ПВО сбили украинский МиГ-29, перехватили 36 беспилотников и восемь ракет "Точка-У".

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