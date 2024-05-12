Потери ВСУ за сутки на этом участке составили до 125 военных

В пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что за минувшие сутки в зоне СВО группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи, а потери ВСУ составили до 125 военных.

Также сообщается, что из-за действий группировки "Север" ВСУ потеряли до 100 военных, два танка, бронемашину "Козак", четыре орудия артиллерия и две РСЗО Vampire.

Кроме того, уточняется, что группировка "Запад" отразила четыре контратаки боевиков, ВСУ потеряли до 190 военных. Группировка "Центр" поразила два танка, БМП Bradley.

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