ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд в Петербурге арестовал водителя упавшего в реку автобуса

13:48
  • воскресенье
  • 12 мая 2024

Он признал вину и раскаялся

Водителя автобуса, упавшего в реку в Санкт-Петербурге, арестовали на два месяца, пишут "Известия".

Уточняется, что Рахматшоху Курбонову грозит до семи лет лишения свободы - ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек. 

Сам водитель признал вину и раскаялся. Известно, что он 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

ЧП произошло 10 мая. Водитель городского автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение Поцелуева моста. Автобус упал в Мойку. Погибли семь человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.