Суд в Петербурге арестовал водителя упавшего в реку автобуса

Он признал вину и раскаялся

Водителя автобуса, упавшего в реку в Санкт-Петербурге, арестовали на два месяца, пишут "Известия".

Уточняется, что Рахматшоху Курбонову грозит до семи лет лишения свободы - ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек.

Сам водитель признал вину и раскаялся. Известно, что он 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

ЧП произошло 10 мая. Водитель городского автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение Поцелуева моста. Автобус упал в Мойку. Погибли семь человек.

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