Собянин поддержал проведение второго фестиваля "Конное достояние России"

На театрализованных выводках представят 13 пород лошадей
Второй ежегодный фестиваль национальных пород лошадей "Конное достояние России" пройдет в столице - постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Организаторами выступят Кремлевская школа верховой езды и столичный департамент культуры. В этом году фестивальные площадки будут работать в пяти городских парках, среди них Измайловский (14–16 июня), "Кузьминки-Люблино" (5–7 июля), "Сокольники" (26–28 июля), "Митино" (16–18 августа) и парк Дружбы (6–8 сентября)", - сказано в публикации.
На театрализованных выводках представят 13 пород лошадей. Также посетителей ждут викторины и тематические мастер-классы, игры, анимационные танцевальные программы.
Первый фестиваль "Конное достояние России" в 2023 году посетили в Москве более 40 тысяч человек.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"