Собянин: Московские медики окажут помощь пострадавшим в Белгороде

ВСУ обстреляли город из РСЗО

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал трагедию в Белгороде, где в результате обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного 10-этажного дома.

"ВСУ жестоко и целенаправленно обстреляли жилой дом в Белгороде. Стреляли по мирным жителям, по женщинам и детям", - написал глава города в Telegram.

По словам мэра, для оказания всей необходимой помощи к белгородским коллегам подключились московские медики.

"Скорейшего выздоровления и сил пострадавшим", - написал также Собянин.

Ранее Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 19-ти пострадавших, среди них - двое детей. Спасатели все еще ищут под завалами людей.

Следственный комитет возбудил дело о теракте.

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