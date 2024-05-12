ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Московские медики окажут помощь пострадавшим в Белгороде

14:36
  • воскресенье
  • 12 мая 2024

ВСУ обстреляли город из РСЗО

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал трагедию в Белгороде, где в результате обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного 10-этажного дома.

"ВСУ жестоко и целенаправленно обстреляли жилой дом в Белгороде. Стреляли по мирным жителям, по женщинам и детям", - написал глава города в Telegram.

По словам мэра, для оказания всей необходимой помощи к белгородским коллегам подключились московские медики.

"Скорейшего выздоровления и сил пострадавшим", - написал также Собянин.

Ранее Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 19-ти пострадавших, среди них - двое детей. Спасатели все еще ищут под завалами людей.

Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.