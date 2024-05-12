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Голикова заявила, что число женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться

15:59
  • воскресенье
  • 12 мая 2024

Ранее президент поставил задачу увеличить суммарный коэффициент рождаемости в стране

Исполняющая обязанности вице-премьера России Татьяна Голикова заявила на заседании профильного комитета Госдумы, что в стране будет снижаться число женщин репродуктивного возраста.

"Количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, существенно снизилось, тенденция по снижению будет еще достаточно длительное время наблюдаться, хотя возраста 20–29 лет начнут прирастать после 2028 года", - приводит заявление Голиковой ТАСС.

По ее словам, важно выработать меры, которые позволят переломить тенденции. Сегодня, указала и.о. вице-премьера, женщины принимают решение о рождении первого ребенка в более позднем возрасте.

Ранее Владимир Путин поставил задачу увеличить суммарный коэффициент рождаемости в России до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году,

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Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
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