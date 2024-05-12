Из зоны паводка в Омской области эвакуируют детей, женщин и пенсионеров

Людей будут на автобусах перевозить в соседние райцентры

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об эвакуации из пострадавшего от паводка Усть-Ишимского района детей, женщин и пожилых людей.

"С сегодняшнего дня на территориях, которые находятся в зоне весеннего паводка, действует режим ЧС регионального значения, - написал Хоценко в Telegram.

Он добавил, что ситуация остается сложной, но контролируемой.

Людей будут на автобусах перевозить в соседние райцентры - Тевриз, Тару, Муромцево, Знаменское. Там созданы пункты временного размещения.

Всем пострадавшим жителям района будут выплачены компенсации.

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