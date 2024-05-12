Из зоны паводка в Омской области эвакуируют детей, женщин и пенсионеров

Людей будут на автобусах перевозить в соседние райцентры
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об эвакуации из пострадавшего от паводка Усть-Ишимского района детей, женщин и пожилых людей.
"С сегодняшнего дня на территориях, которые находятся в зоне весеннего паводка, действует режим ЧС регионального значения, - написал Хоценко в Telegram.
Он добавил, что ситуация остается сложной, но контролируемой.
Людей будут на автобусах перевозить в соседние райцентры - Тевриз, Тару, Муромцево, Знаменское. Там созданы пункты временного размещения.
Всем пострадавшим жителям района будут выплачены компенсации.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"