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Кремль назвал варварской атаку ВСУ по Белороду

17:39
  • воскресенье
  • 12 мая 2024

Под завалами рухнувшего подъезда найдены тела двух погибших

Владимир Путин заслушал доклады исполняющего обязанности главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в связи с атакой ВСУ по Белгороду, в результате которой рухнул весь 16-квартирный пролет одного из подъездов 10-этажного дома. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Подъезд жилого дома рухнул в Белгороде после обстрела ВСУ. Все подробности

Глава государства дал все необходимые поручения. Саму атаку в Кремле назвали варварской.

Тем временем стало известно, что под завалами найдены тела двух погибших. Пострадали 20 человек, включая двух детей.

На месте разбора завалов объявлена угроза обрушения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

ОБНОВЛЕНИЕ (18:13): МЧС сообщает, что число погибших при обрушении дома в Белгороде достигло четырех человек.

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