Комитеты Госдумы поддержали всех кандидатов на посты вице-премьеров и министров

По итогам заседаний все комитеты представят свои заключения

Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков сообщил, что комитеты нижней палаты парламента на заседаниях в воскресенье поддержали всех предложенных премьером кандидатов на посты заместителей председателя правительства и министров.

"Сегодня 18 профильных комитетов рассматривали кандидатуры заместителей председателя правительства и на должности министров. Сейчас все заседания закончились. По моей информации, все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов", - приводит слова Жукова "Интерфакс".

Как уточнил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, по итогам заседаний все комитеты представят свои заключения.

Морозов выразил надежду на то, что подобная схема станет новым форматом работы Госдумы.

С составом правительства, который внес Михаил Мишустин накануне, можно ознакомиться здесь.

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