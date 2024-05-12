Число жертв отравления неизвестным веществом в Астрахани увеличилось до восьми

Заведено уголовное дело

В Астрахани еще три человека отравились неизвестным веществом, передает "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет.

"По версии следствия, в период с 9 по 11 мая 2024 года на территории Ленинского района г. Астрахани по месту жительства и около дома скончалось трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет, употребивших наркотические вещества. Предварительная причина смерти астраханцев - отравление неизвестным веществом", - сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о гибели в Астрахани пяти отравившихся человек.

Расследуется дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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