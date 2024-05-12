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Обрушение дома в Белгороде в результате обстрела ВСУ. Последние новости

19:27
  • воскресенье
  • 12 мая 2024

Спасатели продолжают вести разбор завалов

На юго-западе Белгорода после обстрела со стороны ВСУ обрушился целый подъезд жилого 10-этажного дома на улице Щорса.

Минобороны России сообщило, что в воскресенье боевики наносили удары по жилым кварталам Белгорода из ракетных комплексов "Точка-У", РСЗО "Ольха" и чешских систем RM-70 Vampire. Полностью обрушились не менее 16 квартир.

В настоящее время известно о семи погибших и 19-ти пострадавших, среди них - двое детей. 

Спасатели продолжают вести разбор завалов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Владимир Путин заслушал доклады исполняющего обязанности главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Президент дал все необходимые поручения.

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Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
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