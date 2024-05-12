Путин предложил назначить Белоусова министром обороны

Шойгу будет секретарем Совбеза

Владимир Путин представил Совету Федерации для проведения консультаций кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны, передает "Интерфакс".

Сергей Шойгу же указом президента назначен секретарем Совбеза.

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, назначение Белоусова на пост главы Минобороны не изменит "системы координат в военной составляющей ведомства", так как за нее отвечает глава Генштаба Герасимов. Последний свою деятельность продолжит на прежнем посту.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, которого цитирует РИА Новости, заявил, что решение президента о назначении Белоусова министром обороны говорит о том, что на сегодня на посту нужен именно такой человек.

Белоусов в 2012-2013 годах возглавлял Минэкономразвития, с 2013 по 2020 год был помощником президента по экономическим вопросам, с 2020-го по 2024-й - первым вице-премьером.

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