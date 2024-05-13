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Российские Ка-52 ударили по опорникам ВСУ

08:40
  • понедельник
  • 13 мая 2024

После успешного выполнения задачи "Аллигаторы" вернулись на аэродром базирования

Информация о ходе специальной военной операции. Подразделения Южной группировки войск успешно отразили две контратаки ВСУ в районе села Красное. За сутки на Донецком направлении противник потерял более 600 боевиков. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены три гаубицы и самоходка британского производства.

Надежную защиту штурмовым отрядам обеспечивают наши танкисты. В боях за освобождение Михайловки экипажи Т-80 первыми принимали на себя огонь противника. Танкисты работали по вражеским опорникам прямой наводкой и не выходили из боя, даже когда машины получали повреждения.

Модернизированный Т-80 оснащен системами радиоэлектронной борьбы и противодронными сетками, а благодаря современному вооружению пробивает броню толщиной до 70 сантиметров. Часто один вид нашего танка наводит ужас на врага.

С воздуха крушит позиции ВСУ армейская авиация. Экипажи вертолетов Ка-52 группировки "Запад" ударили неуправляемыми ракетами по опорным пунктам и скоплению живой силы противника. После успешного выполнения задачи "Аллигаторы" вернулись на аэродром базирования. Передовой авианаводчик доложил - все заданные цели поражены.

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