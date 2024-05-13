Минобороны представило новых героев спецоперации

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества наших военнослужащих в зоне СВО. Лейтенант Денис Трохин и его штурмовая группа после взятия опорного пункта ВСУ пресекла все попытки боевиков вернуть занимаемые ранее позиции. Трохин уничтожил пять радикалов и их командира и, несмотря на полученное ранение, продолжил руководить боем. Все атаки неприятеля были отбиты.

Гвардии ефрейтор Виктор Костюков во время наступления поддерживал товарищей огнём из пулемёта. Он первым заметил вражеский дрон, который вел корректировку артиллерии неприятеля. Наши штурмовики успели уйти в укрытие. Но обстрелы ВСУ не прекратились, и Виктор, оказав помощь нескольким раненым, продолжил вести бой. Опорный пункт был взят.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"