ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны представило новых героев спецоперации

08:41
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества наших военнослужащих в зоне СВО. Лейтенант Денис Трохин и его штурмовая группа после взятия опорного пункта ВСУ пресекла все попытки боевиков вернуть занимаемые ранее позиции. Трохин уничтожил пять радикалов и их командира и, несмотря на полученное ранение, продолжил руководить боем. Все атаки неприятеля были отбиты.

Гвардии ефрейтор Виктор Костюков во время наступления поддерживал товарищей огнём из пулемёта. Он первым заметил вражеский дрон, который вел корректировку артиллерии неприятеля. Наши штурмовики успели уйти в укрытие. Но обстрелы ВСУ не прекратились, и Виктор, оказав помощь нескольким раненым, продолжил вести бой. Опорный пункт был взят.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.