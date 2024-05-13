Танкисты рассказали об уникальных способностях советской и российской военной техники

Легендарный танк Т-34 представили в подмосковном парке "Патриот". Там прошёл динамический показ отечественной бронетехники, приуроченный ко Дню Победы. Свои возможности продемонстрировали восстановленная самоходка СУ-76 и танк Т-62М, который и сейчас задействован в боях в зоне СВО.

Резкий старт и сразу манёвр. 80-летний "ветеран" - легендарный Т-34 - ещё в строю. Это только сейчас такая легкость многотонной машины кажется чем-то обыденным. А во времена Великой Отечественной войны "тридцать четвёрка" наводила ужас на врага своей неуловимостью и скорострельностью - пока противник только разворачивал башню, наш танк успевал сменить позицию, прицелиться и нанести удар.

Облако дыма от Т-34 разрезает лязг гусениц ещё одной советской военной легенды - самоходной установки СУ-76. Незаменимая помощница для советской пехоты во времена Второй мировой войны. На ней сопровождали штурмовиков, вывозили раненых, пробивались сквозь оборонительные и огневые заслоны фашистских отрядов вермахта. И сегодня силами механиков и реставраторов парка "Патриот" она по-прежнему на ходу и с лёгкостью гарцует на полигоне.

На боевом ходу ещё один ветеран - Т-62М. Первый советский танк с гладкоствольным орудием. По весу легче любого другого, но бронирован как тяжёлый, что давало принципиальное преимущество на полях боевых сражений перед западными аналогами. Впрочем, о себе противнику он напоминает даже в наши дни.

Танк Т-62М был гордостью позднесоветского периода танкостроения. Но как ни странно, он и по сей день не потерял актуальность и используется до сих пор, например, в зоне проведения специальной военной операции.

Не только увидеть, как работает танк, но и прикоснуться к легенде. Фотография на память. После показательных выступлений дети быстро облепили боевые машины, а взрослые засыпали водителей - механиков вопросами. Главные эмоции, конечно же, от выстрелов.

Танкисты ещё долго рассказывают об уникальных способностях советской и российской военной техники. Самый распространённый вопрос - можно ли сравнивать с западными боевыми машинами. Механики шутят, тут сомнений быть не может - наши самые лучшие. Особенно, когда ими управляют настоящие герои, которые сейчас самоотверженно защищают нашу страну.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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