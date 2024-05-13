ВС России нанесли удары по военному аэродрому в Миргороде

Объект использовался ВСУ при атаках Белгорода и Донбасса

Российские войска нанесли мощный удар по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области. Этот объект использовался ВСУ в качестве аэродрома подскока во время недавних атак на Белгород и Донбасс, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным подполья, аэродром использовался 831-й бригадой украинской тактической авиации. Лебедев уточнил со ссылкой на своих коллег, что удар ВС России нанесли поздно вечером 12 мая. Первый мощный взрыв с сильной взрывной волной прогремел в 20:40. Второй удар, в 21.20 вечера, пришелся также по юго-восточной стороне города, но был гораздо мощнее и с детонацией.

Сообщается о десятке карет скорой помощи, медикам отменили выходной и срочно вызвали на работу. Район взрыва полностью заблокирован военными. Предполагается, что удар накрыл группу важных военных чиновников, передает РИА Новости.

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