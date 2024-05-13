Поисково-спасательные работы в Белгороде завершены

Известно о 15 погибших

Спасатели закончили поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения многоэтажного дома в Белгороде. Об этом утром понедельника, 13 мая, рассказали в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, специалистам удалось спасти 17 человек, 15 человек погибли — их тела извлечены из-под завалов.

Подъезд жилого десятиэтажного дома на улице Щорса обрушился в Белгороде 12 мая после массированного обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины. В российском Минобороны рассказали, что в дом попал фрагмент сбитой ракеты "Точка-У".

При этом ночью в Белгороде звучал сигнал ракетной опасности, раздалось несколько взрывов. В Министерстве обороны России позднее рассказали, что двенадцать реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и двенадцать беспилотников были нейтрализованы силами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков напомнил в своем Telegram-канале, что если звучит сирена ракетной опасности, нужно укрыться в помещении без окон со сплошными стенами: коридор, ванная, туалет, кладовая. Если тревога застала на улице, следует спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"